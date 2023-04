Con tremendo bikini, Jailyne Ojeda aclara su relación con Jesús Ortiz Paz

En muchas ocasiones se comentó que los últimos lujos que Ojeda tenía eran obtenidos por su relación con Ortiz. Ahora, la modelo explota y aclara la situación.

Jesús Ortiz Paz es uno de los artistas del momento con varios récords en Spotify y YouTube. Desde hace algunos meses se ha hablado sobre un supuesto romance con la modelo Jailyne Ojeda, sin embargo, ahora es ella quién habla de su relación.

En muchas ocasiones se comentó que los últimos lujos que Ojeda tenía eran obtenidos por su relación con Ortiz. “Ese Mercedes es de Jesús”, “Todo esos dólares te los dio Jesús?”, “Creo que ella podría no ser la novia sino la amante”, fueron algunas reacciones en redes sociales.

Cansada de las críticas y rumores, Jailyne Ojeda ha compartido dos historias con palabras muy claras sobre su supuesta relación con Jesús Ortiz.

“A los 16 años tuve mi primer millón de seguidores, yo me hice figura pública cuando no estaba lista para ser figura pública y tuve que hacerme fuerte y aguantar toda la m… que me tiran”, comentó. Prosiguió con la edad que tiene ahora (25 años) y la cantidad de sus seguidores en sus diferentes redes sociales.

“Sigo aguantando chismes, soy mujer tengo sentimientos… ya me tienen harta! Si en verdad me conocieran como me conoce mi familia jamás me quisieran hacer daño así”, agregó.

“Jesus Ortiz Paz en mi amigo. Siempre fue mi amigo y lo seguirá siendo. JAMÁS tuvimos nada que ver ni un beso NADAAAAA! Así que como me van a decir homie hopper? Como se sintieran si les dijeran así a sus hijas o a sus hermanas”, aclaró la joven.

Homie hopper es una frase que utiliza para las mujeres que tienen relaciones sexuales con un hombre y sus amigos.

“Ánimo Jailyne, no pierdas los estribo”, “Eres una hermosa”, “Nos consta que antes que te vincularan con Jesús Ortiz tú ya tenías fama y dinero”, “Realmente eso es porque muchos creen que de dónde sacas tanto dinero?”, fueron algunas reacciones.

Horas antes del comunicado de Ojeda, la modelo había compartido una serie de fotografías en bikini para deleitar a sus millones de fans durante este verano.

