Pedro Sola protagoniza candente beso y hasta mordida con famoso influencer

Aldari Leal, uno de los integrantes de Venga la Alegría, fue sorprendido por el conductor de Ventaneando cuando lo besó en pleno programa.

Pedro Sola estuvo como invitado en el programa Somos Batos, el cual se transmite por medio de Youtube, y que es conducido por Aldair Leal y Alan Romero; este primero también es parte de Venga la alegría, donde cuenta con una sección.

Durante su entrevista el conductor de Ventaneando habló de su incidente de la mayonesa y de algunos de sus secretos, hasta hubo revisión de pies y un beso con Aldari, el cual incluyó mordida.

Todo se dio porque el presentador, dijo “que un hombre gay no tiene problema de besar a un hombre que no lo sea, pero que a un heterosexual sí le causa conflicto”.

Estas palabras provocaron que Aldair respondiera que él no tenía ningún problema con eso, asegurando que él no tenía la masculinidad frágil, ante esto Rom le cuestionó si él le daría un “piquito” a Pedrito, a lo que el joven aseguró: “Para mí sería un sueño…este el clímax de mi carrera”.

Dicho esto, él se acercó a su invitado, y lo que empezó como un pequeño beso, se convirtió en un beso más candente, a tal grado de que el joven se limpiara la boca y se riera de la situación.

Uno de los momentos más recordados del programa Ventaneando en redes sociales es el famoso error de Pedro Sola como parte de una promoción de mayonesa.

Sobre eso, Pati Chapoy defendió a su compañero, asegurando que para ese entonces eran inexpertos en la promoción de productos, por lo que comprende él que se haya equivocado y mencionó a la marca de la competencia, McCormicm en lugar de su patrocinador, Hellmann’s.

“Fue algo muy singular que nos pasó a todos porque deciden que tenemos que hacer menciones comerciales en vivo”, recuerda Chapoy. “No tenemos la práctica de hacerlo: yo no tengo memoria para que se me queden cinco líneas u ocho líneas, no soy actriz”, agregó Pati.