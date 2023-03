Ella es Renata Gilardi, la exreina de belleza arrestada por andar en carro robado

La modelo guatemalteca fue capturada en Petén tras por manejar un vehículo que fue robado violentamente hace unos meses en San Cristóbal.

Agentes policiales capturan en San Benito, Petén, a la exreina de belleza Renata Gilardi Castro Conde, de 26 años, quien viajaba a bordo de un automóvil que había sido robado.

La modelo guatemalteca aseguraba que este era suyo; sin embargo, al revisar la solvencia del vehículo, los agentes determinaron que tenía un reporte de robo.

Además, el carro portaba placas que no correspondían. La joven de 26 años también portaba un arma, la cual no pudo justificar y de la que no portaba la documentación.

El Toyota Rav4, modelo 2014, que tenía reporte de robo por hombres armados en Ciudad San Cristóbal, zona 8. Fue consignada a tribunales en espera que le notifiquen el motivo de su detención, la aplicación de las medidas respectivas y explique porqué estaba armada sin licencia de tenencia y portación, además porque tripulada un vehículo robado.

¿La modelo lo robó?

El pasado 27 de febrero, fue robado en en San Cristóbal, zona 8 de Mixco, el automóvil que llevaba Renata Gilardi, según informó la Policía Nacional Civil. El violento robo quedó grabado en video y el cual se volvió viral en las redes sociales.

Las imágenes difundidas se revela que dos hombres acorralan a una mujer que está a punto de abrir un portón para guardar su camioneta. Los sospechosos obligan a la víctima a abrir una portezuela del carro.

En el video se observa el forcejeo. Finalmente, la mujer entrega las llaves del auto, los hombres abordan este y desde otro vehículo otros sujetos los escoltan.

