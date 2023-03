Pablo Montero manda mensaje a Kalimba tras acusación de acoso sexual

Pablo Montero, acusado de acoso sexual hace unas semanas, reaccionó a los señalamientos que hiciera Melissa Galindo contra Kalimba.

Pablo Montero, acusado de acoso sexual hace unas semanas, reaccionó a los señalamientos que hiciera Melissa Galindo contra Kalimba, acusándolo de tocarla sin su consentimiento en varias ocasiones. En entrevista con Venga la Alegría, el intérprete de “Hay otra en tu lugar”, tema dedicado, presuntamente, a Aracely Arámbula, afirmó que es necesario “dar la cara, o cuando cometes un error, tienes que aceptarlo”.

Sobre su situación legal, luego de que se filtrara que había sido acusado en Chiapas por una joven, el polémico cantante destacó que en los próximos días compartirá cuál es el estatus de la denuncia en su contra y su situación legal.

Montero, al igual que Kalimba y otros famosos, fue señalado de abuso sexual contra una joven, identificada como Ximena “N” que aseguró que el cantante y actor habría abusado sexualmente de ella en las cabañas del restaurante “Exóticos”, la madrugada del 7 de febrero.

Ante las fuertes acusaciones, Pablo Montero destacó que se trataba de una mentira y afirmó que él sería incapaz de realizar una acción como la que se le acusaba.

“Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen (…) Me enc**** que hagan estas cosas, nunca en la vida haría esto. Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez”.