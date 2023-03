Kalimba responde a señalamientos de acoso sexual contra cantante

La cantante mexicana Melissa Galindo acusó a Kalimba de acoso sexual.

Melissa Galindo acusó a Kalimba de acoso sexual mediante un video publicado en su cuenta de Instagram. La cantante mexicana señaló que el integrante del grupo de pop OV7 la tocó sin su consentimiento en varias ocasiones y que no había dado a conocer su caso debido a que tenía miedo. Los hechos habrían ocurrido en el 2020. Tras viralizarse la noticia, el artista se pronunció al respecto en un comunicado:

“Quienes me conocen saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto, tanto sobre como debajo del escenario. Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal”, aseguró Kalimba.