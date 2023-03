Localizan sin vida a la estrella de HBO, Lance Reddick

Lance Reddick, famoso por su trabajo en "The Wire" de HBO y la franquicia de películas "John Wick", murió a los 60 años.

Lance Reddick, famoso por su trabajo en “The Wire” de HBO y la franquicia de películas “John Wick”, murió a los 60 años, según información de TMZ, un sitio web estadounidense dedicado a las noticias sobre celebridades. Fuentes policiales dijeron que el cuerpo del actor fue descubierto en su casa de Studio City el viernes, 17 de marzo de 2023, alrededor de las 9:30 horas.

La causa de muerte de Reddick actualmente no está clara, pero las autoridades dicen que parece ser natural. Recientemente, Lance hizo una gira de prensa para la cuarta entrega de la franquicia ‘John Wick’ ( en donde interpreta a Caronte) y tenía una aparición especial programada para la próxima semana en el programa de Kelly Clarkson. El miércoles pasado publicó un video con sus perros que parecía estar en su casa.

Ese mismo día debía asistir al estreno de ‘Wick 4’ en la ciudad de Nueva York, pero no se apareció, lo cual levantó sospechas de sus seguidores. Nunca se reveló el motivo de su ausencia.

La trayectoria de Lance Reddick

Antes de su trabajo en ‘Wick’, Lance era mejor conocido por interpretar al oficial ficticio del Departamento de Policía de Baltimore, Cedric Daniels, en la exitosa serie de HBO “The Wire”.Su personaje apareció en las cinco temporadas. También tuvo papeles recurrentes en varios programas de televisión populares incluidos “Fringe”, “Bosch”, “Oz” y “Lost”.

Además de su éxito en la televisión, también actuó en la pantalla grande con créditos en películas como “Angel Has Fallen” y “Godzilla Vs. Kong”. Reddick tiene algunos proyectos inéditos en proceso. Por ejemplo, interpreta al dios griego Zeus en la próxima serie de Disney+, “Percy Jackson and the Olympians”.

