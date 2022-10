HBO señala al culpable de la filtración del final de temporada de “House of the Dragon”

Previo a que se revelara el episodio, que fue emitido el 23 de octubre, ya se podía descargar desde sitios pirata de forma íntegra y en calidad Full HD.

El episodio 10 y final de House of the Dragon (La casa del dragón) se filtró en internet. El capítulo se emitió oficialmente el domingo 23 por el canal HBO y el streaming HBO Max, siendo uno de los eventos televisivos más esperados del año.

Según lo verificado en sitios web especializados, el episodio se puede descargar de manera íntegra desde portales de piratería online y en calidad Full HD.

A diferencia del resto de la temporada, el capítulo 10 no fue entregado a la prensa ni a críticos de forma anticipada, lo cual fue avisado previamente por HBO a los medios de comunicación a nivel global. La idea es que todos tuvieran acceso al mismo tiempo y evitar que se compartiera ilegalmente.

De esta forma, la filtración no pudo haberse originado por esa vía. Como era de esperarse, los spoilers ya se están copando redes sociales.

La filtración del último episodio de la primera temporada varios días antes de su estreno no ha sentado nada bien en HBO. Es cierto que ya había sucedido con el primero, pero en la compañía han enfurecido por lo sucedido y ya han señalado a un posible culpable.

¿Quién compartió el episodio?

Un portavoz de la compañía ha lanzado un comunicado a través de The Hollywood Reporter dejando claro que están al tanto de lo sucedido y apuntando que la filtración parece proceder de un socio de distribución situado en la región EMEA, es decir, de Europa, Oriente Medio o África. En concreto, esto fue lo que dijo:

“Al parecer, procede de un socio distribuidor de la región EMEA. HBO está vigilando y retirando agresivamente estas copias de Internet. Nos decepciona que esta acción ilegal haya interrumpido la experiencia de los fieles seguidores de la serie, que podrán ver una versión impecable del episodio cuando se estrene el domingo en HBO y HBO Max, donde se emitirá en exclusiva en 4K”, apuntó.

Ese último detalle parece especialmente relevante, ya que el último episodio de House of the Dragon no se ha filtrado en 4K, por lo que en esta ocasión parece que el origen de la filtración no es una cuestión interna. Eso no quita para que este tema poco menos que se haya convertido en una tradición, pues ya sucedió también en alguna ocasión con ‘Juego de Tronos‘.

