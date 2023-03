Piqué rompe el silencio y habla sobre la canción de Shakira y Bizarrap

El excentral del FC Barcelona pasó por un reconocido programa de radio español y el tema Shakira salió a relucir por primera vez.

Gerard Piqué procuró mantenerse lejos de las polémicas que ha desatado su separación con Shakira, pero en una reciente entrevista no tuvo más remedio que referirse al tema y habló sobre la canción que su ex hizo con Bizarrap. A diferencia de la colombiana, quien expresó su dolor a través de la música y en varias ocasiones ha dado entrevistas, el excentral del FC del Barcelona prefirió pasar desapercibido al mantenerse en silencio en medio de toda la controversia que se ha generado en las redes.

Piqué recientemente acudió a una entrevista en el programa ‘El món’ de la cadena RAC1 para hablar de sus proyectos y visión de la situación deportiva del club donde jugaba, el Barcelona. Sin embargo, era evidente que el tema Shakira iba a salir a relucir. Aunque en principio dijo que no quería hablar de ese episodio de su vida personal, el exjugador de la selección española dejó una frase en la que pareciera estar llamando a Shakira irresponsable, por haber sacado la Sesión #53 con Bizarrap.

“¿La has escuchado?”, le preguntó el periodista Jordi Basté, según reseña el Diario Marca. “Sí, obviamente”, respondió Piqué, en referencia a la canción de Shakira con Bizarrap.

“No quiero hablar del tema, no creo que toque. No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Sólo quiero que mis hijos estén bien”, dijo Gerard.