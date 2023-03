Lele Pons comparte fotos íntimas de su candente luna de miel

La influencer subió unas imágenes presumiendo su espectacular figura en diminuta y sexy lencería, en otras aparece sin ropa y en la tina.

Lele Pons y su ahora esposo Guaynaa están felices con su nueva vida de casados y ahora que se fueron de luna de miel a Dubái, se han dedicado ha disfrutar de exóticos paisajes y actividades exclusivas.

La influencer venezolana publicó fotos en Instagram con su esposo bajo el mar, y montando a camello en el desierto, donde vieron un romántico atardecer.

El reggaetonero puertorriqueño y su amada también disfrutaron de una cena con velas, donde no faltaron las flores y un postre en forma de corazón.

“Honeymoon / Luna de Miel🧡 (DUBAI) Thank you @hiltondubaipalm @hiltonhotels for having us ! #hiltonpartner”, escribió ella en su publicación.