¡Una noche de sorpresas! Ellos son los ganadores de los Oscar 2023

Como estaba pronosticado, la película "Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo" se llevó la mayoría de los premios. ¡Conoce la lista completa de ganadores!.

Llegó la entrega de premios más importante del séptimo arte, el gran día de los Premios Oscar 2023 que este año son conducidos por tercera ocasión por el anfitrión Jimmy Kimmel.

Es la ceremonia número 95 de los Premios de la Academia que hoy se lleva a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood. Y los ganadores dieron todas las sorpresas.

Jimmy Kimmel, hoy presentador de los #Oscars, hace una triunfal entrada al simular que cae de un paracaídas como la película de “Top Gun: Maverick”. @EmisorasUnidas @PublinewsGT #Oscars95 pic.twitter.com/DRVlbliCMu — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

En esta ocasión, La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas honraron en 23 categorías a las películas que se estrenaron en el año 2022.

“Everything Everywhere All at Once” llegó a la ceremonia como una de las grandes favoritas de la contienda con 11 nominaciones y sin duda fue la gran ganadora, pues se llevó los premios prinicpales.

Seguidas por la película de guerra alemana de Netflix “All Quiet on the Western Front” y la comedia negra irlandesa “The Banshees of Inisherin” con nueve cada una, mientras que la cinta “Elvis” lo hace con ocho postulaciones.

Los ganadores:

Mejor Película

Everything Everywhere all at Once

Mejor Actor en rol protagónico

Brendan Fraser – The Whale

Actriz en rol protagónico

Michelle Yeoh – Everything Everywhere all at Once

Mejor Dirección

Daniel Kwan y Daniel Scheinert – Everything Everywhere all at Once

¡Uno de los premios más esperados! El #Oscars para Mejor Dirección lo gana Daniel Kwan y Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”). @EmisorasUnidas @PublinewsGT #Oscars95 pic.twitter.com/3b2AvzXgWM — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Actriz de Reparto

Jamie Lee Curtis

El #Oscars a Mejor Actriz de Reparto es para Jamie Lee Curtis por su papel en “Everything Everywhere All at Once” ¡Enhorabuena! @EmisorasUnidas @PublinewsGT #Oscars95 pic.twitter.com/THFPxGyTSh — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Actor de Reparto

Ke Huy Quan

"Mi mamá tiene 84 años y está en casa viéndome ¡Mamá acabo de ganar un Oscar", comentó Ke Huy Quan, ganador de Mejor Actor de Reparto por “Everything Everywhere All at Once”. #Oscars #Oscars95 @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/mWS92cZGM1 — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Efectos Visuales

Avatar: The Way Of Water

Mejor Banda Sonora

Cinematografía

James Friend – All Quiet on the Western Front

Mejor Edición

Paul Rogers – Everything Everywhere All At Once

Diseño de Producción

Best Production Design Oscar 🤝 'All Quiet on the Western Front' Congratulations to the talented production design team behind @allquietmovie! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/q6bym2jXE0 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Maquillaje y Peluquería

Adrien Morot, Judy Chin y Anne Marie Bradley – The Whale

El #Oscars para el Mejor maquillaje y peinado lo obtiene “The Whale,” Adrien Morot, Judy Chin and Anne Marie Bradley. @EmisorasUnidas @PublinewsGT #Oscars95 pic.twitter.com/wQV9e9zFew — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Mejor Película Animada

Pinocchio – Guillermo del Toro

¡Lo logra! El #Oscars a Mejor Película Animada es para Pinocho de Guillermo del Toro. El director y la producción tardaron 15 años en realizarla. #Oscars95 @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/CBTuN4e57b — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Mejor Película Extranjera

Alemania – All Quiet on the Western Front

Cortometraje Documental

Mejor Documental

Navalny

El #Oscars a Mejor Documental es para #Navalny. El mismo narra los detalles del intento de asesinato del líder de la oposición rusa y excandidato presidencial Alexei Navalny en 2020. @EmisorasUnidas @PublinewsGT #Oscars95 pic.twitter.com/JIL4AmzSNY — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Mejor Canción Original

Naatu Naatu de la película RRR

Cortometraje de animación

The Oscar for Best Animated Short Film goes to…'The Boy, the Mole, the Fox and the Horse' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/4GtDj0rGM0 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Cortometraje en Acción en Vivo



An Irish Goodbye

'An Irish Goodbye' is taking home the Oscar for Best Live Action Short Film! #Oscars95 pic.twitter.com/hXZrfyCbq4 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Mejor Guion Original

Everything Everywhere All at Once

#Oscars ¡Otro premio más! El Mejor guion original es para “Everything Everywhere All at Once” escrito por Daniel Kwan y Daniel Scheinert. @EmisorasUnidas @PublinewsGT #Oscars95 pic.twitter.com/nztkNnqwfq — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Mejor Guion Adaptado

Mejor Sonido

Top Gun: Maverick

Mejor Diseño de Vestuario

Ruth Carter -Black Panther: Wakanda Forever

