Sasha Sokol vuelve a denunciar con mensajes a Luis de Llano

La intérprete de "Serás el aire" explicó algunas de las situaciones que ha tenido que vivir después de dar a conocer su historia.

Sasha Sokol compartió un mensaje tras un año de su denuncia contra Luis de Llano. La famosa compartió su historia de abuso sexual hace un año y hasta la fecha el productor sigue libre.

En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 8, 2023

“Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer. En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas”, escribió la también actriz en redes sociales.

He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia. ⁰⁰Resumo y comparto algo de lo que he aprendido en las siguientes reflexiones: — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 8, 2023

Sokol explicó algunas de las situaciones que ha tenido que vivir después de dar a conocer su historia, como la vergüenza de haber sido abusada, así como la desvergüenza del presunto agresor. Además compartió una serie de reflexiones que ha a aprendido como la importancia de denuncia una situación así: “1. Que mi silencio (o el tuyo) no sea su escondite. 2. Es difícil actuar, pero es dolorosísimo no hacerlo. 3. Si ante la injusticia permaneces neutral, estás del lado del agresor”, comentó.

𝐒𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐧𝐞𝐮𝐭𝐫𝐚𝐥, 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐥𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐫. pic.twitter.com/wE89tEYVmE — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 8, 2023

