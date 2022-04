¿Qué es el grooming? La práctica por la que Sasha Sokol acusa a Luis de Llano

La famosa explicó en sus redes sociales el tipo de acoso que sufrió cuando mantuvo una relación sentimental con el productor 25 años mayor.

Sasha Sokol explicó en sus redes sociales el tipo de acoso que sufrió cuando mantuvo una relación sentimental con Luis de Llano quien era 25 años mayor.

La intérprete de “Serás el aire” retomó el tema de las violencias que el productor Luis de Llano ejerció sobre ella durante su relación, aunque esta vez afirmó que su caso llegará a los tribunales.

La cantante mantuvo un vínculo sentimental cuando ella era menor de edad, con 14 años, mientras él tenía 39, una diferencia bastante polémica.

Sokol recibió el apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México luego de la acusación, que surgió a raíz de la conmemoración del 8 de marzo de este año. Aunque había afirmado estar analizando sus opciones, las palabras de defensa del productor de Televisa la convencieron de emprender acciones legales.

La exTimbiriche asegura que el productor se acercó a ella cuando tenía 14 años y sus papás se enteraron de la relación dos años después, a la que se negaron. Afirma que aunque su madre se asesoró legalmente en aquel momento para demandar, desistió por la falta de regulación.

“Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue ‘transparente’. Nada está más lejos de la verdad”, escribió en sus redes sociales.

Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral.

Sasha contó que cuando salió de la agrupación infantil y fue a estudiar al extranjero su madre llegó a un acuerdo con de Llano para alejarse de ella, aunque él no cumplió y la siguió buscando.

La cantante definió el tipo de acoso que sufrió como grooming, que se describe como la acción que la condujo a tener relaciones sexuales con un adulto.

“Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo. Cuando un menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto, no se encienden sus alarmas internas. Por el contrario, agradece la atención que considera un regalo”, agregó.

LUIS de YA NO

Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo.

Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa.

