¡Un año después! Chris Rock habla sobre la cachetada de Will Smith

De esta forma, Chris Rock se vengó de Will Smith en pleno 2023.

Chris Rock acaparó los reflectores este fin de semana después de que durante un show se refiriera a la cachetada que le propinó Will Smith en la entrega de los premios Oscar. En un monólogo, difundido por Netflix, el popular comediante reveló que hay gente que aún le pregunta si le dolió el golpe, a lo que él contesta… “Todavía duele”.

Un año después de recibir una bofetada de Will Smith durante la entrega de los Oscar, el humorista estadounidense se tomó su revancha. En un espectáculo en Baltimore, Rock replicó acusando a Smith de llevar a cabo una “indignación selectiva”, al afirmar que el actor estaba contrariado porque su mujer lo había engañado.

