Actriz de Friends confiesa que el príncipe Harry consumió drogas en su casa

La actriz Courteney Cox confirmó los detalles de la alocada noche en su casa en donde el esposo de Megan Markle comió hongos psicodélicos.

Hace más de dos meses salió la autobiografía del príncipe Harry, repleta de anécdotas que dejan constancia del carácter fiestero y alocado durante sus años de juventud.

Se trata de una serie de testimonios, en la línea del capítulo que dedica a la noche en que perdió la virginidad, mucho más sorprendentes de lo que algunos podrían imaginar. Incluso, se detalla la fiesta a la que asistió en la casa de Courteney Cox, donde asegura haber consumido chocolates con droga.

Antes estas confesiones, la actriz de la serie ‘Friends’ decidió romper el silencio y detalló que si él consumió droga en su casa, no fue ella quien se la proporcionó, ni tampoco se enteró del tema.

“Yo no puedo decir que hubiera champiñones. Definitivamente no fui yo la que se las pasó… Harry es un buen chico”, se limitó a responder la celebridad en una entrevista que tuvo con Variety.

En la misma conversación detalló que no ha tenido oportunidad de leer, hasta el momento, el libro que sacudió a la monarquía británica a principios de año, pero adelantó que ya siente curiosidad por leer el fragmento que la menciona y hasta el libro completo.

“Se quedó aquí un par de días, probablemente dos o tres. Es un chico muy agradable. No he leído el libro. Quiero verlo, porque he oído que es muy entretenido”, puntualizó.

