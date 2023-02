Jennifer Love Hewitt es criticada tras lucir irreconocible a sus 44 años

La actriz obtuvo fama en los años 90 y 2000 como la médium protagonista de la serie "Entre fantasmas".

Jennifer Love Hewitt se convirtió en todo un icono del cine y la televisión de las décadas de los años 90 y 2000. Del último capítulo de aquella serie han pasado ya 13 años y la actriz ahora está completamente irreconocible.

“Si no es por el nombre, no sabría que es ella”, “Qué le pasó, se ve muy diferente”, “Sin filtros ni maquillaje, se está luciendo natural pero las personas no lo ven bien”, “Totalmente diferente”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

A sus 44 años, Jennifer Love Hewitt asegura que comparte esta imagen para mostrarse “sin filtros ni maquillaje”. A pesar de ello, ha recibido numerosas críticas por sus aparentes retoques estéticos.

Tras sus romances con Ross McCall y Jamie Kennedy, estuvo rodeada de rumores sobre si estaría saliendo con Enrique Iglesias, Wilmer Valderrama, John Mayer o Patrick Wilson. Sin embargo, en el 2013 Hewitt se casó con el actor Brian Hallisay, al que conoció en The Client List y con el que tiene tres hijos: Autumn, Atticus y Aidan.

Con este panorama y 13 años después de Entre fantasmas, la actriz echa la vista atrás en su 44 cumpleaños: “Estoy profundamente agradecida y bendecida por ser madre de tres bebés increíbles y estar casada con el hombre más guapo e increíble”, agregó.

