La verdadera historia detrás de la película “El exorcista del Papa”

Las películas que están basadas en exorcismos suelen ser tomadas de casos reales, tal como ocurre con la cinta “El exorcista del Papa”, donde un cura, interpretado por Russell Crowe, lucha contra un posesión única. La historia está basada en la evidencia que registró el padre Gabriele Amorth, por lo que te contamos su historia.

El padre Gabriele Amorth es considerado el exorcista más famoso del mundo y su labor a lo largo de 30 años, supuestamente, le permitió expulsar a 70 mil demonios en niños y adultos. En los años 90 fundó la Asociación Internacional de Exorcistas, organización que dirigió hasta principios del 2000, y que, además, consiguió el reconocimiento del Vaticano tras recibir la aprobación de la Congregación para el Clero.

El sacerdote italiano escribió varios libros basados en su experiencia sobre practicar exorcismos como: “An Exorcist Tell His Story” y “An Exorcist: More Stories“.

“El exorcista del Papa” y su similitud con el padre Gabriele Amorth

Una de las teorías más famosas de Gabriele Amorth es que tanto Adolf Hitler como Stalin y los respectivos seguidores de la ideología de ambos fueron influenciados por una gran fuerza maligna que los llevó a causar tanto desastre y sufrimiento por largos años en el mundo.

Según sus palabras, recibía hasta 600 peticiones para realizar exorcismos al día. Entre sus anécdotas, contó que tuvo una conversación con el mismo Satanás.

También compartió en una de sus obras el proceso para realizar un exorcismo: bendecir a los presentes, colocar la cruz en frente, la estola en su espalda y la mano sobre la cabeza de la persona que iba a exorcizar.

Un detalle importante es que tenía una habitación rodeada de imágenes de santos, a quienes llamaba sus “guardaespaldas”, además, siempre hacía burlas contra el demonio que iba a enfrentar. El padre Gabriel Amorth murió en el año 2016.

