Hija de Steven Spielberg se siente muy feliz de ser actriz porno

La hija adoptiva de Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw se ha convertido en noticia tras revelar detalles de su vida como actriz porno.

Mikaela Spielberg habló sobre lo que significa para ella aparecer en películas para adultos y afirmó que este trabajo la ha curado y se siente feliz.

En una reciente entrevista con Daily Beast, la joven contó que su carrera en esta industria ha resultado ser sanadora para ella.

“Sentí que si no hubiera hecho el trabajo que tenía que hacer en mí misma y en mis relaciones, habría muerto en un año”, reveló.

La chica habló también sobre sus luchas con la ansiedad, la depresión, el abuso de sustancias y el hecho de encontrarse al borde de la falta de vivienda.

Hace unos años, ella fue encarcelada por abuso doméstico luego de un enfrentamiento con su entonces prometido y jugador profesional de dardos Chuck Pankow, quien es 27 años mayor que ella.

Los cargo fueron retirados más tardes, después de completar con éxito las lesiones de asesoramiento ordenadas por la corte.

“Casi siento que no puedo hablar sobre los hechos reales porque eso pondría mi seguridad en peligro, pero puedo decir que siento que me convirtieron en esa espeluznante caricatura mediática de lo que no queremos en la sociedad”, expresó.