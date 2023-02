Shakira sigue facturando a costa de Piqué y lanza una sudadera

La sesión 53 de Bizarrap con Shakira, que tuvo como protagonista secundario a Gerard Piqué, ha sido todo un éxito.

Shakira sigue dando de qué hablar y está vez ha puesto a la venta la sudadera con la famosa frase: “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”. La colombiana agregó que el producto fue diseñado por su sobrina, Isabella Mebarak.

La sesión 53 de Bizarrap con Shakira, que tuvo como protagonista secundario a Gerard Piqué, ha sido todo un éxito. Esta canción no solo ha generado un intenso y dilatado debate en redes sociales, sino también un merchandising con algunas de sus frases.

La cantautora de esta canción ha compartido en sus redes sociales la sudadera que se encuentra a la venta y que va acompañado del famoso eslogan: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Además, la famosa apareció con esta sudadera en el momento que saludó a sus seguidores desde el balcón de su casa tras el lanzamiento de la canción.

“Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina”, comentó Shakira en sus redes sociales y agregó que se podría encontrar en la tienda online por un precio de 60 dólares por unidad.

El tiempo de entrega de esta sudadera, que tiene un diseño impreso digitalmente en la parte delantera, ronda de siete a diez días. También se pueden encontrar otros productos como camisetas o bolsas que hacen referencia a otros hits de la de Barranquilla como Te felicito o Monotonía.

Limited edition sweatshirt designed by my niece! Available now on https://t.co/3KDraxDmzP

Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina! Ya disponible en https://t.co/3KDraxDmzP pic.twitter.com/qjPbZRlrPZ

