Khloé Kardashian presume sus exuberantes curvas en traje de baño y sin filtros

La empresaria elevó la temperatura en las redes al mostrar un abdomen perfecto; incluso, las sexys fotos acapararon la atención de su ex.

No es la primera vez que mostramos lo fuerte y tonificada que luce Khloé Kardashian, y es que en los últimos años hemos visto paso a paso su increíble transformación física.

La empresaria pasó de ser (quizá) la menos fit del clan Kardashian a una de las que puede presumir de estar más definida y tonificada. ¿Y cómo ha llegado a este punto? Tras un cambio radical en su rutina, en la que ha dado prioridad a los exigentes entrenamientos diarios y a llevar un plan de alimentación saludable.

Y por todo el esfuerzo que le ha llevado estar así, no pierde oportunidad de presumir de abdomen de acero en redes sociales cada vez que tiene ocasión. Esta vez nos ha sorprendido con un posado en bikini en el que aprovechaba para lucir un cuerpazo increíble.

“Cuando tu hermana conoce tus ángulos 📸 @kendalljenner”, escribió en su publicación, que tiene más de 2 millones de likes.

Los fans no pasaron por alto que justo un día antes de San Valentín, en unas imágenes parecidas que publicó, su ex Tristan Thompson aprobó el post con un llamativo like.

Ella usó Instagram para publicarse en un bikini gris brillante y lentes de sol negras. Posando contra una pared, subtituló la publicación del 13 de febrero con un corazón blanco.

La empresaria y su hermana

Khloé Kardashian trató anteriormente de negar las especulaciones de que utilizó los medicamentos para bajar de peso para que pudiera adelgazar más fácil.

Sin embargo, ella y su hermana Kim Kardashian, de 42 años de edad, fueron acusadas por varios usuarios que señalan que ambas consumieron un popular medicamento contra la diabetes cuando publicaron fotos de sus abdominales ayer.

Varios fans y criticaron a las hermanas por al parecer usar sustancias para adelgazar, pese a sus negativas y la falta de evidencia de que hubieran ingerido Semaglutide, la cual también es conocida por las marcas como Ozempic, Wegovy y Rybelsus.

