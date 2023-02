Jennifer López muestra su sensual y transparente atuendo para San Valentín

La cantante sacó su lado más sexy al posar en atrevida ropa interior para promocionar los diseños que lanzó Intimissimi para esta fecha especial.

Jennifer López dejó con la boca abierta a todos sus fans al demostrar que a sus 53 años posee una de las figuras más sexys de de la farándula.

La cantante posó en una sensual lencería antes de que se celebre el día de San Valentín, en que el mundo de festeja el 14 de febrero.

Ella lució un conjunto celeste compuesto por un sostén de malla traslúcida con encaje, tirantes de satén y broche frontal, además de un bikini thong de finos cordones y una bata de satén perlado. Todo de la marca italiana Intimissimi.

“Amore 💙💙 #ValentinesDay is only 4 days away … @IntimissimiOfficial #SneakPeek”, escribió.