Realizarán despedida a Zelaya, representante de Guatemala en Viña del Mar

Tras dar a conocer la buena noticia, la cantautora guatemalteca lanzó un nuevo sencillo titulado "Enamorados" que forma parte de su nuevo álbum titulado "Laberintos".

Publicidad

Zelaya ha sido seleccionada para representar a Guatemala en la Competencia Internacional de Viña del Mar. Ella es la segunda guatemalteca invitada a cantar sobre la Quinta Vergara después de Ricardo Arjona.

Tras dar a conocer la buena noticia, la cantautora guatemalteca lanzó un nuevo sencillo titulado “Enamorados” que forma parte de su nuevo álbum titulado “Laberintos” el cual también estará disponible en plataformas digitales. Esta canción se diferencia por tener un sonido fresco, romántico, que combina las guitarras y la dulce voz de la cantante, con una letra que te lleva a recordar esa primera vez que descubriste el amor de verdad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Z E L A Y A (@zelayasteph)

“ENAMORADOS es una canción que nació relativamente rápido. Me puse a pensar cómo fue enamorarme por primera vez e inmediatamente las letras y la melodía vinieron a mí”, comentó Zelaya.

“Quise lanzar una canción antes de irme a Viña del Mar, pues sé que es un gran momento para mi carrera como artista, y quería que todo el público nuevo que me conozca y me escuche por primera vez pueda encontrar lo más nuevo ya disponible. Esta y la canción con la que estaré participando, ambas forman parte de este nuevo álbum que me representa como artista y compositora”, agregó.

La artista guatemalteca que recientemente fue elegida para participar en la Competencia Internacional De La Canción, en el Festival Latino más grande del mundo VIÑA’23, estará viajando a Chile este domingo 12 de febrero. Es por ello, que invitan a los guatemaltecos a darle una despedida a Zelaya en el Aeropuerto Internacional La Aurora a las 13 horas.

Lee también: ►Razones de Cambio presenta nuevo disco: “25 años”

(Visited 10 times, 10 visits today)

Publicidad