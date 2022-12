Stephanie Zelaya representará a Guatemala en festival Viña del Mar

"¿Con qué canción se enfrentará cada artista de la competencia internacional?", comenta el anuncio del festival donde mencionan a la guatemalteca y su tema "Como pueda".

Este 20 de diciembre la organización del Festival Internacional Viña del Mar anunció a Stephanie Zelaya como una de sus nominadas y será parte del festival chileno. La cantautora guatemalteca nos representará en la edición 2023 que se llevará a cabo del 19 al 24 de febrero.

“¿Con qué canción se enfrentará cada artista de la competencia internacional?”, comenta el anuncio del festival donde mencionan a la guatemalteca y su tema “Como pueda“.

“NO LO PUEDO CREEEEER 😱🤯😭😳😍🔥🙏🏻 ustedes no saben cuánto he soñado esto!!!! Wow! Tengo la piel de gallina y un hoyo en el estómago de pensar en unos meses voy a estar ahí, tocando el piano y cantándole a millones de personas una canción que escribí en mi cuarto! De verdad que queee regalo de noticia para cerrar el año! No me la creo de verdad!!!!”, comentó Zelaya en sus redes sociales.

“Wow qué orgullo”, “Eres una gran artista”, “Siempre luchando por tus sueños”, “Eres ya grande”, “Qué increíble tu trabajo”, “Me encanta ese tema, una gran representante”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es un certamen musical organizado por la ciudad de Viña del Mar en Chile.

