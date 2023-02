Famosa youtuber denuncia y muestra las agresiones de su esposo

“Me pegó y empujó contra la pared por platicar con una amiga, sobre los problemas que tenemos…", denunció la creadora de contenido.

Publicidad

El martes, 7 de febrero de 2023, la youtuber conocida como “Eva de Metal” denunció por medio de sus redes sociales que fue víctima de agresión física y verbal por parte de su esposo, Jano Montana. En su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido lanzó un comunicado en el que detalló que su pareja se puso “muy agresivo” y la golpeó en diferentes partes de su cuerpo.

“Me pegó y empujó contra la pared por platicar con una amiga, sobre los problemas que tenemos… Cuando me derribó saqué el celular para empezar a grabar, pero me lo arrebató de las manos e intentó romperlo, hasta que tuve tanto miedo que le grite a mi hijo que estaba ya acostado en su cama, le gritaba que por favor pidiera ayuda”, escribió en redes.

La también tatuadora aseguró que pudo salir de ahí gracias a que su hijo llamó a algunos familiares que pudieron ayudarlos; no obstante, Eva confirmó que esta no es la primera vez que recibe este trato por parte de su pareja: “Ya me cansé de seguir escondiendo lo que sucede”.

Venganse a abrir los regalos de navidarks en stream!https://t.co/5UEZml4NzA pic.twitter.com/ZzXxy9w3CI — 🕷🖤 LAURA 🖤🕷 (@EvaDeMetal) January 2, 2023

Muestras de apoyo a la youtuber “Eva de Metal”

Luego de dar a conocer que tuvo varias alertas por parte de las exparejas del sujeto, la youtuber puntualizó que hace responsable a su agresor de todo los malos tratos que reciba posteriormente.

“Todo lo que me llegue a suceder a mí o a mi hijo Alek, hago responsable a Alejandro Flores Fernández. Anexo fotos de sus golpes previos y algunas capturas de todas las que tengo de sus infidelidades. La infidelidad de la chica menor de edad, me la guardo para cuando sea necesario”, finalizó.

Aunado a estas declaraciones, Eva adjuntó una fotografía de los golpes que le propinó su esposo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EvaDeMetal (@evademetal)



Asimismo, diversas famosas del medio no perdieron la oportunidad y externaron su apoyo y reconocimiento al poder denunciar esta situación.

“Compartido en todas mis redes, por favor avisa que estás bien”,”Mucha fuerza, te quiero mucho”, “Qué valiente”, “Creí que reí que Jano era un marido bueno y comprensivo, jamás creí que llegará a ser violento”, fueron algunos comentarios.

(Visited 72 times, 72 visits today)

Publicidad