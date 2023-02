Pablo Montero rompe el silencio y habla sobre la denuncia de abuso sexual

El famoso actor y presentador señaló que la denuncia es totalmente falsa y defenderá su nombre.

Pablo Montero ha asegurado a un medio mexicano que no le tiene miedo a la denuncia de abuso sexual. El actor dijo a la revista “Tv Notas” que es incapaz de cometer un acto como el que se le acusa, asegurando que primero se da un balazo en la cabeza antes de abusar una mujer.

El intérprete de “Hay otra en tu lugar” confirmó que es mentira la acusación en su contra y no tiene nada que esconder, por lo que invita a sus seguidores a su próxima presentación en Jalisco el 12 de febrero. También detalló que defenderá su nombre porque está consiente de lo que es, señalando que tiene hijas a las que no le gustaría que pasaran por una situación así. No obstante, comentó que no tiene miedo porque ha superado muchas en su vida.

“No tengo miedo de nada, la única vez que estuve en la cárcel fue en 2009 por supuesto consumo de drogas en Miami, Florida”, comentó.

Cabe mencionar que al cantante se le acusa de abusar sexualmente una joven a la que invitó a una fiesta tras dar un concierto en Tapachula, Chiapas, el pasado mes de enero.

Flor Rubio, presentadora del programa Venga la Alegría, mencionó al aire que Pablo Montero y la presunta víctima de abuso sí tuvieron relaciones pero que fueron consensuadas.

Sin embargo, estaba siendo extorsionado por parte de los padres de la mujer y al negarse a pagar en un principio, fue que lo denunciaron, por lo que el cantante optó por desembolsar la millonaria cifra y ha terminado con el escándalo.

