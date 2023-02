Nelson Carreras platica sobre su papel en “Todo el mundo habla de Jamie”

El cantante que representó a Guatemala en "La Academia" se encuentra en México promoviendo un musical del cual es el protagonista.

Publicidad

Nelson Carreras será el personaje principal de la obra de teatro musical “Todo el mundo habla de Jamie”. Además, la producción también reveló que el guatemalteco fue elegido para protagonizar el proyecto junto al actor Joaquín Bondoni. La misma se presentará en México y aún se desconoce si vendrá a Guatemala.

El joven que representó a Guatemala en “La Academia” interpretará a Jamie Campbell, un estudiante británico de 16 años que se enfrenta al rechazo constante de sus compañeros de colegio. Anteriormente, el joven había compartido fotografías junto a Lolita Cortés y el casting que había realizado.

Ahora, Carreras nos platica más sobre esta buena noticia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nelson Carreras (@soynelsoncarreras)

¿Cómo ha sido para ti estar viviendo este sueño?

Me siento muy realizado, feliz, orgulloso de lo que he podido conseguir con mi esfuerzo y con muchos años de prepararme. La Academia fue una linda experiencia porque de cierta manera me abrió las puertas, y ahora estoy sorprendido porque hay cosas que nunca me imaginé hacer como el teatro musical. Hoy puedo decir que todo mi esfuerzo ha dado estos frutos.

¿Qué representa esta nueva oportunidad para ti y cómo lo ha tomado tu familia?

Para mí representa crecimiento. Voy a seguir luchando y escalando por el sueño porque aún no he cumplido mi sueño en su totalidad, me falta. Cuando regresé a México pensé que iba a ser más fácil pero realmente cuesta desligarme de mis costumbres, mi comida, mi familia, mis amigas, me ponía llorar al principio porque realmente los extraño. Mi mamá se puso muy triste, me escribe todo el tiempo y nos comunicamos para llevar bien esa distancia, ella sabe que la extraño mucho.

¿Cómo es que logras el papel de Jamie Campbell?

Yo no sabía nada de casting hasta que Lolita Cortés se me acercó en La Academia y me contó sobre esta obra. Me expresó que a ella le gustaría que me presentará si a mí me interesaba, por supuesto que acepte y en septiembre regrese a México a hacer el casting. Me enviaron un documento para prepararme, unas canciones que tuve que aprenderme y también me hicieron prueba de baile. El musical habla de un personaje que es rechazado por la sociedad porque es de la comunidad LGBT, la relación con su mamá, su mejor amiga que es musulmana, la relación con su papá, y algunos traumas del bullying que ha recibido. Es momento de aprovechar y alzar la voz por esas personas que son rechazadas por su sexualidad.

¿Cuánto tiempo durará este musical y cuándo inicia?

Por el momento no tengo mucha información de cuánto durará la temporada. En @jamieelmusical (Instagram) están compartiendo toda la información. Los invito a que nos sigan y para que estén al pendiente de cuándo iniciamos y dónde nos presentaremos. Esperamos poder ir a Guatemala porque hay muchas ranas que desean verme y la producción ya está al tanto. Hemos platicado con ellos y espero que si podamos llevarla a mi país.

Además de este proyecto ¿tienes pensando lanzar más música?

He estado trabajando en un sencillo en específico que no puedo dar muchos detalles aún, pero también he estado colaborando con otros artistas. Estoy muy contento con eso y espero que pronto puedan escucharlo ¡Ya verán!.

Por último, Nelson Carreras envió un mensaje a los guatemaltecos: “Muchísimas gracias a todas esas personas que han creído en mí, que me dieron un nombre, una carrera, y no solo a mí sino a todas las personas que están alrededor de mí. Sigan atentos que siempre estaré sacando muchas cositas para ustedes, pronto estaremos planificando un concierto allá porque nunca puedo olvidar a mi Guatemala, la llevó en el corazón”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nelson Carreras (@soynelsoncarreras)

Lee también: ►Esposa de Tommy Lee se disculpa por burlarse de Pamela Anderson

(Visited 11 times, 11 visits today)

Publicidad