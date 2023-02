Danna Paola y su novio hacen arder las redes con atrevida sesión de fotos

La cantante y Alex Hoyer protagonizan la campaña de ropa interior para lucir la nueva colección de Calvin Klein, “Modern Cotton”.

Danna Paola y Alex Hoyer se han convertido en tendencia en las últimas horas al ser una de las parejas favoritas en las redes, a pocos días de Día Del Amor y La Amistad.

La cantante y su novio posaron como nunca antes para una campaña de Calvin Klein, fotografías que ya han sido publicadas a través de Instagram.

Con la leyenda “The art of love and being loved in return” (“El arte de amar y ser correspondido”), es que la artista mexicana con más de 34.7 millones de seguidores ha encendido sus redes sociales.

En las imágenes se ve a la intérprete de “Mala Fama” y a su novio luciendo conjuntos de ropa interior de la colección “Modern Cotton” mientras a ambos se les ve sonrientes y enamorados.

Las fotografías, que al momento ya suman casi un millón de likes, dejan ver a la pareja siendo adorables y sexys, pero al mismo tiempo dan un vistazo de su intimidad al posar sobre una cama.

“Ufff amooooo ❤️❤️❤️❤️”

“Fotos de Alto impacto. Son bellísimos”

“Siempre la foto 2 así Alegre, te mereces lo mejor del mundo ❤️🙏🏼”

“Wooooow belleza de fotos 😮‍💨🖤🔥”

“LA 2 FOTO WOOOW 😍 🔥”

