La nueva polémica de Bad Bunny desata una ola de memes

Usuarios criticaron la actitud del cantante quien hace unos meses desapareció de sus cuentas de redes sociales tras ser exhibido por lanzar el teléfono celular de una fan.

Las distintas escenas que dejaron los Premios Grammy 2023 le han dado la vuelta al mundo, tal como ocurrió con la expresión de Bad Bunny al verse derrotado en la categoría de “Mejor interpretación pop solista”. ¿No soportó? Un video difundido en redes sociales exhibe la expresión seria y desencajada del artista urbano durante el discurso de agradecimiento de Adele, quien subió al escenario a recibir el premio. Aunque son apenas unos segundos se puede notar la falta de expresión en la cara del puertorriqueño.

Bad Bunny faces backlash for for his face during Adele speech at the #Grammys pic.twitter.com/rA5tIsovSr

— The Adele Society (@TheAdeleSociety) February 7, 2023