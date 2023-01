Se filtran fotos de Bad Bunny besando en la boca a Gael García Bernal

En redes circulan las primeras escenas de la película Cassandro donde el cantante se besa con el actor mexicano, que interpreta a Saúl Armendariz, primer luchador abiertamente homosexual.

No cabe duda que Bad Bunny la está rompiendo, pues además de ser una de los exponentes del género urbano más famosos de los últimos años; su incursión en Hollywood le ha abierto muchas puertas.

El cantante ha demostrado tener interés en la actuación, pues desde su aparición en Narcos México ha separado tiempo en su agenda musical para aceptar ofertas que le permitan explorar esta faceta.

Una de esas experiencias más recientes llega con el filme “Cassandro ‘El Exótico’”, inspirada en la vida del luchador mexico-estadounidense Saúl Armendariz, conocido como ‘El Exótico’.

En la película protagonizada por el mexicano Gael García, Benito Martínez Ocasio le da vida a un amigo de “Lorenzo” (Joaquín Cosío).

La cuenta de thekingoflatintrap filtró imágenes de la escena de un beso entre el personaje del puertorriqueño y el de García. La cinta dirigida por Roger Ross Williams, ganador del Oscar, se estrenó en el marco del Sundance Film Festival 2023.

Presenta la vida de uno de los principales representantes de la comunidad LGBT+ en la lucha libre internacional. Prime Video anunció que la cinta será estrenada en su plataforma, aunque no ha especificado fecha.

Mientras que el “Conejo Malo” registra 68 millones 40 mil 492 oyentes mensuales, la colombiana cuenta suma 68 millones 879 mil 869. Estas cifras también convierten a Shak en la novena artista más escuchada de la plataforma.

En 11 días, el videoclip alcanzó los 185 millones de reproducciones en YouTube, plataforma donde también rompió marcas al convertirse en el mejor estreno latino en la historia, título que le pertenecía a Luis Fonsi con “Despacito”.

“Me siento honrada y agradecida, aunque solo soy una entre millones de mujeres que tienen mucho que decir y qué ofrecer. Mujeres de todas las razas, edades y condiciones. Gracias por su lealtad y apoyo”, escribió en Twitter.

I feel humbled and grateful though I’m only one among millions of women out there who have so much to say and offer. Women of all races, ages and conditions. Thanks for your loyalty and support. ❤️ https://t.co/jnQmv7x3Zd

— Shakira (@shakira) January 22, 2023