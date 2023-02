¡Irreconocible! Primeras imágenes de Ozzy Osbourne entrando a un centro médico

Con un evidente deterioro físico y caminando apoyado en un bastón, así fue captado el cantante tras cancelar su gira por su estado de salud.

Ozzy Osbourne fue visto por primera vez en público desde que anunció su retiro de los escenarios por problemas de salud y fueron las cámaras de FOX News quienes dieron a conocer las imágenes.

El cantante de 74 años estaba apoyándose en un bastón cuando entró en un centro médico de Los Ángeles el pasado miércoles, 1 de febrero. Parecía estar, al menos, animado, haciéndole el signo de la paz a los fotógrafos.

Las fotos llegan unas horas después de que lanzara un comunicado en el que anunciaba la cancelación de su gira a raíz de la lesión de espalda que lleva arrastrando cuatro años, entre otros problemas de salud.

Esto, además, representaría el final de su etapa ofreciendo espectáculos en directo o, como mínimo, giras mundiales.

“Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver a los escenarios. Mi voz está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, un innovador tratamiento (HAL), mi cuerpo sigue estando físicamente débil”.

Anoche se celebró la 65ª edición de los premios Grammy, que son entregados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

Son los únicos premios que constituyen un reconocimiento por parte de colegas de la industria musical: compositores, cantantes, ingenieros de sonido y productores, entre otros.

Ozzy Osbourne triunfó en una gran noche al ganar dos premios Grammy 2023: el primero de ellos en la categoría de Mejor Interpretación de Metal gracias a Degradation Rules, tema perteneciente a Patient Number 9 y que cuenta con la participación de su compañero de Black Sabbath, Tony Iommi.

El segundo en la categoría de Mejor Disco de Rock, con el propio Patient Number 9, el que es su decimotercer y último álbum de estudio y el cual publicó el pasado mes de septiembre.

Ozzy no ha podido estar presente en la gala y en ella ha estado representado por el productor y músico Andrew Watt y por Robert Trujillo, bajista de Metallica, que toca en el tema Degradation Rules. Ambos fueron los encargados de subir al escenario a recoger los galardones.

The Grammy’s just aired the winner for Best Rock Album and Ozzy Osbourne won. 😞 I’m sorry @machinegunkelly – we’ll get it next year. pic.twitter.com/jT1bAQ6yjC

— colsoncontent (@colsoncontent) February 5, 2023