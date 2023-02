Gaby Moreno llega a los Grammy 2023 con elegante vestido negro

La cantautora guatemalteca estaba nominada por su álbum “Alegoría” en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo.

Publicidad

Para su más reciente álbum musical, Gaby Moreno adoptó un enfoque honesto en el que unió a la perfección su mitad hispanohablante con aquella que canta y se desenvuelve en inglés, haciendo un reflejo de su ciudad adoptiva, Los Ángeles.

Este resultado la ha llevado a cosechar muchos éxitos, uno de ellos es su nominación a los Grammy por “Alegoría” en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo.

Gaby Moreno es entrevistada en la alfombra roja de los #GRAMMYs 2023. La guatemalteca está nominada en la categoría "Best Latin Rock of Alternative Album" (Mejor álbum latino de rock o alternativo) por su disco "Alegoría". 📹Cortesía pic.twitter.com/zEj5I0yzrB — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) February 5, 2023

La española Rosalía fue la ganadora con su álbum “Motomami”, en la misma categoría en donde competía contra Moreno, Cimafunk, Fito Páez, Jorge Drexler y Mon Laferte.

La cantautora guatemalteca lanzó Alegoría en abril de 2022. Este álbum incluye 11 temas en español e inglés. Con el mismo realizó una gira europea, se presentó en Guatemala y otros países.

Ella desfiló por la alfombra roja con un elegante vestido negro, de dos piezas, la parte de arriba era un corsé ajustado sostenido por una tela transparente.

Aplausos para la cantante

Gaby Moreno sigue disfrutando de sus logros, ahora fue nominada su canción «A Song In My Heart» a los Guild of Music Supervisors Awards.

«¡Qué increíble cómo arrancó este 2023!» publicó Gaby Moreno en sus redes sociales. Y no es para menos sus canciones siguen destacando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gaby Moreno (@gaby_moreno)

El tema forma parte de la película «The Valet» protagonizada por el mexicano Eugenio Derbez. Además, celebró que la película “El Gato con botas” está nominada a los Oscar 2023, en la sección de Mejor Película Animada, junto Pinocho, Marcel The Selle With Shoes, The Sea Beast, Turning Red.

Y es que la artista escribió e interpretó uno de los temas de la película, cual lleva por nombre “¿Por qué te vas?”.

“Increíble pensar que mi canción forma parte de una película nominada al Óscar”, manifestó la joven por medio de las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gaby Moreno (@gaby_moreno)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Publicidad