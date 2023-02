Anitta recibe fuertes críticas tras su polémico nuevo videoclip

Ante la controversia, la famosa no se ha quedado callada y defendió su trabajo.

Anitta se ha enfocado en su nueva música la cual espera lanzar en los próximos meses. En los últimos días, la artista ha grabado el que será su próximo videoclip y del cual se han filtrado varias imágenes en las que la brasileña simula un acto sexual con Yuri Meirelles, un modelo de Río de Janeiro. El hecho ha generado críticas entre sus seguidores.

Ante la controversia, la famosa no se ha quedado callada y defendió su trabajo. “Hipocresía de los sectores más puritanos de la sociedad. Lo que podemos hacer es esperar a que la gente vea el resultado más tarde. Después de una carrera tan larga, llegué a la conclusión de que soy una artista que no lucha siquiera por la libertad sexual, sino contra la hipocresía”, comentó.

“Suele ser una señal de que al público le encantará y de que será un gran éxito. Soy una artista que no se deja condicionar por lo que la gente diga u opino. Hago lo que me agrada. La gente tiene dos opciones: verlo o no verlo. Cuando vemos una escena de una película, en la ficción, nadie juzga ni pone a la actriz en esa posición. Pero la gente me pone a mí en esa situación. Y no tienen ni idea de qué pasa. Desafortunadamente, estoy acostumbrada”, agregó.

Recientemente, la brasileña habló sobre su retiro del mundo de la música. Anitta aseguró que dirá adiós a los escenarios “en torno a los próximos 5 o 6 años”. “Me encantan los cambios, los retos y probar cosas nuevas. Quiero probar como actriz”, dice. La intérprete de “Envolver” confesó que ya ha recibido varias propuestas para iniciar una carrera en el cine.

