Tras la muerte de Aaron Carter en noviembre de 2022, las investigaciones en torno a la causa del deceso siguen en pie, aunque en un principio se sospechó que pudo ser ahogamiento, dado que su cuerpo fue encontrado dentro de una bañera, su familia cree que hubo otro motivo posiblemente relacionado con una sobredosis y su implicación en el negocio de las drogas.

TMZ habló con la exprometida de Aaron, Melanie Martin, y su madre, Jane Carter, quienes informaron que el forense del condado de Los Ángeles no encontró agua en los pulmones del cantante, lo que descarta una muerte por ahogamiento.

Melanie también dijo al medio que encontró mensajes en el celular de Aaron que podrían apuntar a su implicación en un caso de estupefacientes. El contenido de los mensajes es una conversación entre el cantante y una persona que le pide el pago de US $800 por una sustancia no identificada, a lo que el cantante responde que ya no quiere las drogas, y el destinatario le dice que aun así debe pagar su deuda.

Nueva investigación por la muerte de Aaron Carter

Debido a estas nuevas pruebas, su familia está pidiendo una nueva investigación acerca de una posible sobredosis causada por la sustancia mencionada en los mensajes, y por una posible implicación de Carter en las drogas.

La familia de Aaron informa que el forense aún está esperando los resultados de toxicología para determinar si había alguna sustancia en su cuerpo al momento de morir. La policía también determinó que el cuerpo pudo estar mucho tiempo en el agua, ya que al encontrarlo tenía un olor putrefacto y el agua había tomado un color antinatural.

En la escena, la policía encontró latas de aire comprimido y pastillas recetadas en el baño y el dormitorio de Aaron Carter, pero su familia insiste en la investigación de su muerte por sobredosis.

