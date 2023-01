¿Van por el Oscar? Ellos fueron los ganadores de los Critics Choice Awards

Conoce a las series y películas ganadoras de la edición número 28 de los Critics Choice Awards, presentados por la humorista Chelsea Handler.

Chelsea Handler fue la anfitriona de los Critics Choice Awards 2023, retransmitidos en directo por HBO Max y TNT desde el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles. La ceremonia, que celebraba las mejores actuaciones de cine y televisión por la Asociación de Críticos Estadounidenses y Canadienses sirve para predecir quién y qué tiene más posibilidades de ganar el Oscar.

Ellos fueron todos los ganadores de los Critics Choice Awards 2023.

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión

Amanda Seyfried, The Dropout (Hulu)

Mejor película de habla no inglesa

RRR

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan, Todo en todas partes a la vez

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda por siempre

Mejor guión original

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Everything everywhere all at once

Mejor guión adaptado

Sarah Polley, Ellas hablan

Mejor diseño de vestuario

Ruth E. Carter, Pantera Negra: Wakanda Forever

Mejor película de animación

Pinocho, de Guillermo del Toro

Mejor canción

‘Naatu Naatu’, RRR

Mejor banda sonora

Hildur Gudnadóttir, Tár

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Giancarlo Esposito, Better Call Saul (AMC)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Jennifer Coolidge, The White Lotus (HBO)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Henry Winkler, Barry (HBO)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Janelle James, Abbott Elementary (ABC)

Mejor actriz de serie de comedia

Jean Smart, Hacks (HBO Max)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

Mejor actor de serie dramática

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Mejor actriz de serie dramática

Zendaya, Euphoria (HBO)

Mejor serie dramática

Better Call Saul (AMC)

Mejor serie limitada

The Dropout (Hulu)

Mejor Director

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Todo a la vez en todas partes

Mejor actor

Brendan Fraser, La ballena

Mejor actriz

Cate Blanchett, Tár

Mejor película

Todo en todas partes a la vez

