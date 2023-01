Brendan Fraser aparece sumamente delgado en la gala de los Critics Choice Awards

Luego de haber subido más de 600 libras, ahora el actor luce de nuevo totalmente irreconocible.

No cabe duda que Brendan Fraser es uno de los favoritos para esta temporada de premios que ya empezó. Esta noche, el famoso actor se hizo presente en la gala de la 28 edición de los Critics Choice Awards.

Y es que, en su paso por la alfombra roja, el actor llamó por completo por su irreconocible apariencia. Hay que recordar que fue hace unos meses atrás cuando se viralizó una imagen de Fraser, en donde lucía con más de 600 libras.

Brendan aceptó el reto de subir de peso para formar parte de la película The Whale, la cual ha tenido muy bien recibimiento. Cabe destacar que el filme fue exhibido en el Festival de Venecia, en donde el actor no pudo contener las lágrimas al ser aplaudido de pie durante seis minutos.

Esta noche, el famoso buscará la estatuilla en los Critics Choice Awards a Mejor Actor por su papel en The Whale.

Otras que llamaron la atención en la alfombra roja fueron las famosas actrices Elle Fanning, Lily James y Anya Taylor-Joy.

Brendan Fraser buscará ganar esta noche…

Sabemos que Everything Everywhere All At One es la máxima nominada en 14 diferentes categorías. Sin embargo, no podemos dejar de lado títulos como The Banshees of Inisherin, The Fabelsmans o Babylon.

Mientras que, por la estatuilla por la Mejor actriz y actriz están nombres como Cate Blancett, Michelle Yeoh, Brendan Fraser o Austin Butler. Por su parte, la televisión también tiene grades nominaciones, siendo Abbott Elementary la que lidera esta categoría con 6 nominaciones.

A continuación, encontramos con 5 nominaciones a Better Call Saul, agregando a la lista, nombres como Zendaya, Bob Odenkirk, Matt Smith o Jennifer Coolidge. Cabe destacar que la gala estará arrancando en punto de las seis de la tarde y se transmitirá por la señal de TNT.

Esta edición se contará con la comediante Chelsea Handler.

