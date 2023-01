El Zar de la belleza Osmel Sousa coloca a Miss Guatemala entre sus favoritas

El exorganizador de Miss Venezuela habló maravillas de Ivana Batchelor, indicando que tiene grandes posibilidades de ser la nueva Miss Universo.

El desempeño de Miss Guatemala durante todo el certamen y la preliminar de anoche la han colocado como una de las posibles candidatas a ganar Miss Universo.

Ivana Batchelor no solo recibe el apoyo de miles de guatemaltecos, también ha logrado ganarse halagos internacionales, entre ellos algunos medios como Telemundo, Hoy Día y ahora Osmel Sousa.

El reconocido Zar de la belleza señaló que la corona del Miss Universo este año será debatible entre algunas hermosas candidatas, esto lo dijo tras anunciar su lista de favoritas para esta edición.

“Creo que el grupo de las latinas este año va muy fuerte. La venezolana también es una buena candidata”, recalcó el missólogo venezolano quien aseguró que no tiene una fórmula secreta para saber quiénes son las favoritas. “Es algo que Dios me dio, que no sé qué es. Yo veo una y digo: ‘esa es’”, añadió.

La joven quetzalteca se presentó ayer en la competencia preliminar de Miss Universo, que constó de tres presentaciones de las 86 candidatas, donde debían desfilar en la pasarela con traje de baño, un vestido formal y un disfraz con elementos propios del país que representaban.

Al principio del evento, las candidatas debían decir su nombre y el país donde provenían. Fue en ese momento que Ivana se presentó y gritó en alto el nombre de Guatemala.

En la presentación de traje regional lució el impresionante Guatemala Inmortal – Jaguar de las Américas del diseñador César Alejandro Portillo.

La edición número 71 del certamen Miss Universo se llevará a cabo el sábado 14 de enero de 2023 en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial, en Nueva Orleans, EE. UU.

The gold with a pop of color is popping off! 🌟

Tune in NOW to the 71st #MISSUNIVERSE Preliminary Competition airing LIVE on the official YouTube channel. pic.twitter.com/8eot3BcX3j

— Miss Universe (@MissUniverse) January 12, 2023