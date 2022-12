Pelé y Xuxa: cómo fue su historia de amor y por qué generó polémica

El famoso futbolista conoció a la cantante en una sesión de fotos en donde ella participó sin haber alcanzado la mayoría de edad.

Publicidad

Xuxa y Pelé fueron una pareja polémica en la década de los 80. El futbolista conoció a la cantante en una sesión de fotos, en la que ella participó sin haber alcanzado la mayoría de edad. Al principio la joven se negó a tener una cita con Pelé pero una llamada telefónica entre el campeón mundial y el padre de Xuxa desencadenó que más tarde empezaran una relación altamente criticada.

Pelé fue uno de los jugadores más aclamados de la historia del fútbol. Antes de su retiro con la camiseta del New York Cosmos en 1977, Edson Arantes do Nascimento forjó una sólida carrera en el Santos entre 1956 y 1974, un periodo en el que también ganó tres mundiales como parte de la selección brasileña: en 1958 (Suecia), 1962 (Chile) y 1970 (México). A pesar de su fama y el amor de sus millones de seguidores, el deportista fue duramente criticado cuando inició una relación con Xuxa.

Todo partió a inicios de la década del 80. En ese momento, Pelé tenía casi 40 años, tres hijos y una gran fama. Por otro lado, la cantante recién empezaba a construir su carrera en los escenarios y la televisión con apenas 17.

Un día, Xuxa recibió un llamado en el que la invitaron a participar en la portada de una revista, en la que también estaría el astro deportivo. Sin pensarlo, asistió a la sesión de fotos junto a otras modelos y posó frente a él. Pelé se le acercó para invitarla a cenar, una propuesta que ella rechazó. “Le dije que vivía lejos y que era menor de edad”, contó en una entrevista de archivo, “entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminé aceptando”.

Ese primer acercamiento casual entre Pelé y Xuxa desencadenó una serie de citas posteriores, hasta el punto en que la relación ya era comentada y fuertemente criticada. Muchos acusaban al futbolista debido a la diferencia de edades. Más adelante, Xuxa contó en entrevistas y en su libro autobiográfico que Pelé fue el primer amor de su vida.

La relación estuvo marcada por una serie de infidelidades de parte de Pelé, quién no tenía miedo de que Xuxa lo descubriera. “Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”, comentó la famosa en alguna ocasión.

Lee también: ►Fallece Pelé, leyenda del futbol brasileño a los 82 años

(Visited 74 times, 74 visits today)

Publicidad