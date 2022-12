Ivy Queen deslumbra con sus “grandes atributos” en provocativo look

Ivy Queen sabe cómo causar sensación en las redes sociales. La cantante boricua además de deslumbrar con su figura posó junto a Bad Bunny.

Ivy Queen deslumbró a sus millones de seguidores al aparecer con un atuendo que parece deportivo, de legging y top en tono azul, cabello de color rubio y ondulado, y caminando como que si estuviese en una pasarela, luciendo sus sensuales atributos. En el video la famosa interpreta el tema “Calentura” mientras se mueve por lo que parece el piso de un hotel.

“Pasado y futuro soy todo en uno. Fabulosa bebe, brava”, dijo la intérprete en su publicación. “Qué divina toda una Diosa”, “Me encanta como cambias tu cabello”, “Esta mujer se pone más bella con los años”, “Me encanta Ivy”, “Qué cuerpazo”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Hace algunas semanas, Ivy Queen, contó a través de su cuenta de Instagram que a ella la llegaron a llamar vanidosa cuando comienza a pensar más en sí misma. “Me dijeron vanidosa cuando empecé a pensar en mí. Yo me forge, nada me han regalado. Ando en mi propio pedestal se que incomoda tanta seguridad. Una sola vida y me la estoy viviendo a mi antojo. Desayunen, no olviden sus vitaminas corillo”, comentó la famosa al posar con un ajustado vestido en tonos naranja y negro.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar ante este mensaje dejado por la boricua. “Te mereces todo lo bueno que estás viviendo LA DIVA!!!!”, “Tremenda mujer, te mereces todo”, “Los envidiosos siempre hablarán”, “Tú siempre brillando, que eso no te opaque”. Además, Ivy Queen deslumbró con una fotografía junto a Bad Bunny donde lo abraza.

