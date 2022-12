¿Más guapa que Tini? Ella es la sensual ex de Rodrigo de Paul

La modelo Camila Homs mantuvo una relación sentimental con Rodrigo de Paul por más de una década y tienen dos hijos.

Publicidad

Tras varios meses de haber transitado el escándalo de la separación con el futbolista, Rodrigo de Paul, Camila Homs ha seguido dando de qué hablar por sus publicaciones que han sido tomadas como indirectas al famoso y su nueva novia, Tini.

Camila Homs fue pareja del futbolista durante 11 años, su nombre empezó a escucharse con más fuerza en los últimos meses cuando habló de su separación y los rumores que involucraban a Tini Stoessel como la nueva conquista del jugador número 7 de La Albiceleste.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CAMILA HOMS (@camihomsxfk)

Ahora, la rubia ha conquistado a miles de seguidores con sus provocativas fotografías en donde se deja ver con lencería de encaje y un body completamente transparente, con el cual no dejó nada a la imaginación. En una de las imágenes comentó “Soltera”, dando a conocer que está disponible para volver a hacer su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CAMILA HOMS (@camihomsxfk)

La modelo ha sabido enfrentar a los medios y lograr mantener la tranquilidad para poder comenzar una nueva vida y encontrar el amor nuevamente, mientras disfruta de pasar tiempo de calidad junto a los dos hijos que tuvo con el deportista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CAMILA HOMS (@camihomsxfk)

¿Por qué se separaron?

“Voy a intentar decirlo con el mayor respeto posible porque no juzgo ningún trabajo de ningún periodista, creo que es una carrera súper difícil, para la cual hay mucha gente que no estaría capacitada para hacerla, por eso se estudia, se prepara. Esto es una separación y hay una demanda, pero nada más. Sino mandamos gente a otros países a que demanden a los jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo. No tiene ningún sustento lo que se dice. Entiendo que empiezan a levantar, puede tener un día o dos repercusión, pero es absolutamente incorrecto eso que dijeron”, comentó el futbolista antes del Mundial.

“Nos llevamos súper bien, Camila, cada vez que yo fui al país, siempre estuvo a disposición para que vea a los chicos. Ella en unos días se va de vacaciones, no sé a dónde, pero sé que en España con su pareja. Los chicos se quedan conmigo 15 días y los voy a súper disfrutar. Viene la chica que los cuida allá a ellos, viene a acompañarme. No hay nada malo, los dos rehicimos nuestra vida. Los dos charlamos, me preguntó si estaba conociendo a Tini y le dije que sí. Ella me dijo que estaba conociendo gente también. Buenísimo. Siempre lo más importante fue que a nuestros hijos la gente que los rodea los trate bien y así es. Me pone súper feliz si ella se está rehaciendo la vida. La relación entre nosotros es buena”, detalló. Por el momento ninguno de los dos ha comentado sobre su ruptura pero se cree que el futbolista le fue infiel a la modelo.

Lee también: ►Chiquis enciende las redes al presumir cuerpazo en bikini de tanga

(Visited 102 times, 102 visits today)

Publicidad