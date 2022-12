Abuela Pipina”, la fan de Messi de 103 años que es una sensación en las redes

Lydia Juana Pantuliano ha sido fanática del fútbol toda su vida, especialmente de River, de la Selección de Argentina y por supuesto del futbolista número 10.

El pasado 13 de diciembre los argentinos llenaron las calles de su país para celebrar el triunfo de la Selección de Fútbol de Argentina ante Croacia en Qatar, una de ellas fue la “Abuela Pipina”, como muchos la conocen.

Lydia Juana Pantuliano de Gómez Olivera tiene 103 años, se considera una “enferma” de River Plate y una ferviente admiradora de la Selección, en especial, de Lionel Messi.

Amante de la cerveza y las hamburguesas con papas, la adulta mayor celebró el triunfo de la albiceleste junto a su gran familia, compuesta por sus seis hijos, 22 nietos y 35 bisnietos.

“Cuando empecé a escuchar los bocinazos y los festejos en la calle le pedí a mi hija que me colocara los aros y me acompañara a celebrar. No me lo quise perder por nada del mundo. Amo a la Selección Argentina, amo a Messi y todos los jugadores me parecen muy lindos”, declaró la “Abuela Pipina”.