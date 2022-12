VIDEO. Lady Gaga hace el “Merlina Challenge” y se vuelve viral

Lady Gaga se sumó al “Merlina Challenge” que se ha vuelto viral en TikTok.

“Merlina” es el último gran éxito de Netflix, serie que tiene varias nominaciones a los Globos de Oro 2023, y como es costumbre cuando algo se vuelve popular tiene su challenge en TikTok. El baile que hace la actriz principal del show Jenna Ortega se ha replicado miles de veces.

El video donde “Merlina” sale bailando viene acompañado con una canción de Lady Gaga, la cual no es la misma que aparece en la serie, pero ha sido tal el éxito que la propia cantante sale imitando los pasos de lo que ahora es conocido como el “Merlina Challenge”. El clip se volvió muy popular y ya supera las 8 millones de reproducciones y tiene más de un millón de “me gusta” y comentarios.

Cabe destacar que este baile que se hizo tan famoso, fue montado por la propia Jenna Ortega al menos así lo confesó la actriz quien dice haberse inventado toda la coreografía por cuenta propia, por lo que le resultó bastante sorprendente que se volviera tan viral.

“De hecho, me sentí muy insegura acerca de esto. Lo coreografié yo misma y creo que es muy obvio que no soy bailarina o coreógrafa. Solo me inspiré en videos de niños góticos bailando en clubes en los años 80”, explicó la joven actriz a Vulture.