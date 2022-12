Wendolee de “La Academia” revela que casi muere por tomar adelgazantes

La cantante compartió a través de su cuenta de Instagram que se encontraba internada en un hospital y con suero intravenoso.

Una exparticipante del popular reality show La Academia reveló que tuvo terribles convulsiones por culpa de productos para bajar de peso, llevándola al hospital. Se trata de Wendolee Ayala quien participó en una de las generaciones del famoso reality y fue la tercera alumna eliminada en su primera edición. Sin embargo, siguió vigente en el mundo de la música regional mexicano tras La Academia.

La cantate compartió a través de su cuenta de Instagram que se encontraba internada en un hospital y con suero intravenoso. Reveló que había tenido una recaída de salud por lo que tenía que someterse a diversos tratamientos médicos y agregó una alerta para sus fans.

“Familia gordibuena pues siempre los hago reír, siempre trato de llevar cosas positivas a las redes sociales, pero hoy no es el caso, bueno, sí es el caso porque estoy viva y es lo importante”, comentó. La cantante explico que después de casi tres años sin tener ataques epilépticos, este lunes volvieron y lo que la alerto fue que tuvo dos en un solo día.

“Desafortunadamente, el lunes pasado sufrí dos convulsiones. Tengo como muchos de ustedes saben, una condición que es epilepsia, la cual he estado peleando y estudiando los últimos años de mi vida y ya no había tenido crisis convulsivas, hasta este lunes pasado”, agregó.

“Siempre me he aceptado. Siempre he sido una mujer grande, pero el punto en que ya no me sentía tan cómoda, fue después de que llegué a tener a mis dos hijos y llegué a pesar 107 kilos (…) fue ahí donde dije: ‘tengo que empezar hacer algo”, comentó. “Yo empecé a notar, se me hace que son los productos para bajar de peso, me voy a dejar de automedicar y aunque sea natural, tiene un impacto muy duro en nuestro cuerpo. Al final, los productos para bajar de peso me iban a matar”, agregó.

“Nuestro padre Dios que te ilumine y te proteja”, “Eres hermosa de cualquier manera, ya no vuelvas a tomar eso”, “Siempre linda, ánimo y que te mejores”, “Muy peligroso estar tomando esas cosas, qué te mejores”, fueron algunas reacciones de sus fans.

