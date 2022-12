“En La Academia me obligaron a salir del clóset”, las duras confesiones de Dennis Arana

Recientemente, salió a la luz una entrevista que se le hizo al famoso cantante guatemalteco.

El ganador del cuarto lugar del reality show mexicano La Academia, Dennis Arana causó impacto recientemente en sus seguidores. Y es que el joven, realizó una serie de confesiones que se refirieron a su participación en el famoso reality sohw de TV Azteca.

De acuerdo con el famoso, la producción del concurso lo obligó a revelar sus preferencias sexuales. Además, detalló que dicha situación le causó un gran conflicto emociones en ese momento.

“Cuando a mí me sacan del clóset de una forma obligado y no por mi decisión, yo iba a abandonar”, afirmó Dennis. Asimismo, el guatemalteco agregó: “Yo dije:‘me voy de aquí, no quiero estar en un lugar donde les importe más el reality show que un ser humano’”.

Sin embargo, al final decidió continuar en el programa para representar a los miles de jóvenes que se sienten excluidos por su sexualidad. Dennis también expresó que agradece lo sucedido ya que “a un masa chiquita le cambió la perspectiva de los seres humanos que tienen diferentes orientaciones sexuales”.

Las declaraciones fueron dadas en el podcast de BackFocus, donde también habló de su carrera musical.

Dennis Arana colabora con Fabiola Roudha…

Fue hace unos días atrás, cuando salió un nuevo sencillo de Fabiola Roudha, en el que también participa Arana. La canción lleva por nombre “Tu huella”, a pesar de que la canción aún no tiene videoclip, los fanáticos ya lo están pidiendo por medio de las redes sociales.

Actualmente, el joven de tan solo 23 años cuenta con más de 496 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Dentro del perfil del intérprete de canciones como “Volverte a amar” y “Voy a estar bien”, se encuentran todo tipo de imágenes de fotografías y videos con los que retrata su día a día.

Habrá que esperar que otras sorpresas nos trae el cantante para el próximo año.

