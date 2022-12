Ellos son los ganadores de los People’s Choice Awards 2022

Se llevó a cabo una nueva edición de los premios que reconoce los mejor de la música, la televisión y el cine, una noche inolvidable para Ryan Reynolds que recibió el Premio Ícono de la Gente.

Este martes 6 de diciembre se lleva a cabo la entrega de los premios People’s Choice Awards 2022, los galardones a lo mejor de la cultura, el cine, la música y el espectáculo.

La ceremonia tuvo lugar en el Barker Hangar en Santa Mónica, California y los fans han hecho oír su voz al votar por sus favoritos en películas, televisión, música y más.

Uno de los galardones principales se lo llevó Ryan Reynolds, quien fue honrado con el People’s Icon Award por sus contribuciones a la industria del entretenimiento durante las últimas tres décadas.

Además, la cinco veces nominada Lizzo aceptó el People’s Champion por su impacto en la música y la televisión, así como por su compromiso de defender la diversidad y la inclusión. Mientras tanto, Shania Twain se llevará a casa el trofeo Music Icon e interpretará un medley de sus éxitos más icónicos.

People’s Champion Award: Lizzo

Music Icon Award: Shania Twain

People’s Icon de 2022: Ryan Reynolds

Influencer Latina del Año: Flavia Laos

Artista Country: Carrie Underwood

Película de Drama: Don’t Worry Darling

Estrella de Comedia: Adam Sandler – Hustle

They made us laugh till we cried, and for that, @AdamSandler won The Comedy Movie Star of 2022! #PCA pic.twitter.com/QjD1nWSiA4

— People's Choice (@peopleschoice) December 7, 2022