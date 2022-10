Kanye West revela que Kris Jenner tuvo relaciones sexuales con un rapero famoso

El ex de Kim Kardashian aplaudió y alabó a Drake por haberse acostado con la líder de las Kardashian.

En medio de las polémicas que ha protagonizado, Kanye West apareció en el podcast Drink Champs de N.O.R.E el pasado domingo 16 de octubre para sacar a la luz una de las bombas más grandes que ha tenido ese programa.

A lo largo de la conversación, Ye elogió a su enemigo, Drake, como “el mejor rapero de todos los tiempos”, no sin después revelar el amorío que tuvo con su exsuegra, Kris Jenner.

“Drake es el mejor rapero de la historia y no me voy a disculpar por ello”, expresó West, quien después fue cuestionado por el anfitrión del podcast sobre una acusación que había hecho en redes sociales sobre Drizzy teniendo sexo con Kris Jenner

Kanye West says Drake is "the greatest rapper ever" and alleges that he had intercourse with Kris Jenner 👀 pic.twitter.com/B1dLDs3dzP

