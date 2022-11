Karime Pindter desafía la censura al mostrar sus senos en Instagram

La modelo e integrante de Acapulco Shore encendió las redes con sus candentes fotos, donde presume sus atributos en sensual pose.

Aunque muchos critican las múltiples cirugías de Karime Pindter, no cabe duda que es una de las mujeres más sensuales de la farándula mexicana.

Y hoy quedó comprobado con las candentes fotos que la modelo subió a su cuenta de Instagram que la han convertido en tema de conversación, pues con ellas demuestra que tiene una de las mejores figuras en la industria.

Ante sus más de seis millones de seguidores en redes sociales, la integrante del reality show “Acapulco Shore” presumió sus habilidades para el modelaje al protagonizar un par de las fotografías más ardientes que le hemos visto o al menos así se lo hicieron saber sus fieles seguidores que reaccionaron a la publicación.

En la primera fotografía la vemos presumir su envidiable figura completamente desnuda, pero para evitar la censura de Instagram eligió la elegancia al cubrir su silueta con una guitarra, robando miles de suspiros entre todos los seguidores.

En la siguiente fotografía aparece en topless y optó por cubrir sus senos con un instrumento musical. Todos sus fans coincidieron en que es una de las imágenes más arriesgadas que le han visto.

Karime Pindter sorprendió al anunciar que se retirará de Acapulco Shore, además de que reveló hace unos meses que se encuentra comprometida con un empresario israelí, así que tras su boda cambiaria de aires y se enfocaría a su faceta como empresaria, pero advirtió que no se aleja del medio y seguirá con otros proyectos.

Después de estas declaraciones muchos pusieron en duda su compromiso con Erez Myara, pues poco se han dejado ver juntos, no portan sus anillos.

Recientemente declaró en entrevista para Chic Live que ya no está segura de pisar el altar, pues se encuentra enfocada en sus proyectos y su pareja, quien es 10 años mayor, desea tener una familia y es algo que no está dispuesta a realizar en estos momentos.

“Seguimos comprometidos, la verdad es que yo me iba a casar este año y estoy enfocada en mi trabajo. La verdad es que es un tipazo, de los mejores con los que he estado en mi vida, pero andamos complicados, porque me lleva 10 años y él ya quiere hijos y así, pero yo ni de pedo en estos momentos, así que no sé qué va a pasar”.