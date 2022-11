“Extremadamente delgada”, Demi Lovato sorprende con su nueva figura

La cantante compartió una imagen en la que aparece con el abdomen descubierto y las redes no tardaron en emitir una opinión.

Hace algunos años, Demi Lovato luchó con un trastorno alimenticio bastante fuerte, incluso sus adicciones provocaron subidas de peso drásticas.

Una vez más la cantante ha dado de qué hablar por su aspecto y ahora divide opiniones con su nueva imagen, pues aseguran que “está muy delgada”.

A través de distinta redes sociales la cantante preocupó a algunos internautas tras presumir su abdomen al descubierto.

La imagen no tardó en circular por las redes sociales donde algunos se preguntaban si se había operado o había regresado a sus adicciones. No obstante, los admiradores y fieles seguidores no tardaron en contestar que lleva todo un año con una mejor alimentación.

Durante una entrevista, compartió que su reciente pérdida de peso no se había dado a raíz de su experiencia en TCA, de la cual ya se había recuperado.

Ella reveló que su transformación se dio después de dejar las dietas estrictas y exageradas y el sobre entrenamiento en el gimnasio.

“Accidentalmente perdí peso. Ya no cuento las calorías, ya no hago ejercicio en exceso, no me restrinjo ni me purgo. Y sobre todo no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de las dietas… y realmente he perdido peso”, contó.