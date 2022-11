María Mercedes Coroy comparte el detrás de cámaras de Black Panther

La actriz guatemalteca, María Mercedes Coroy, deleitó a sus seguidores al compartir imágenes del detrás de cámaras en la película Black Panther: Wakanda Forever.

María Mercedes Coroy compartió cómo fue el detrás de cámaras de la película Black Panther: Wakanda Forever. “Momentos detrás de cámara. Compartiendo con todo el equipo #Namor”, comentó la actriz guatemalteca.

Tras el lanzamiento el 11 de noviembre de la cinta de Marvel, Coroy compartió que participó en la producción. La guatemalteca interpreta a la princesa Fen, mamá de Namor en su versión joven, personaje interpretado por el actor mexicano Tenoch Huerta.

“Ser parte del universo Marvel para mi es algo muy especial, algo que no me esperaba. Un paso muy grande en mi carrera y que abre una gran puerta de oportunidades para retarme como persona y profesional, ya que es una producción diferente a las que he estado”, comentó la guatemalteca sobre su participación en Wakanda Forever.

“Gracias por representarnos en Hollywood y el mundo”, “Ame tus escenas que llenan de alegría en el cine, muchos decían mira ella es de Guatemala”, “Orgullosos de ti reina”, “La mejor película de Marvel hasta el momento y un orgullo verte en la pantalla grande con ese inmenso talento”, “Que lindo!! Te admiro mucho gracias por representar a Guate en esta tremenda película”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

Hace algunos días, María Mercedes Coroy asistió al estreno mundial de la entrega de Marvel Studios “Wakanda Forever” en Hollywood, California. La protagonista de “Ixcanul” y “La Llorona” desfiló con su hermoso traje típico en la alfombra lila.

