María Mercedes Coroy deslumbra en estreno de Wakanda Forever

La actriz guatemalteca asistió al estreno mundial de la entrega de Marvel Studios en Hollywood, California.

Publicidad

“Ser parte del universo Marvel para mi es algo muy especial, algo que no me esperaba. Un paso muy grande en mi carrera y que abre una gran puerta de oportunidades para retarme como persona y profesional, ya que es una producción diferente a las que he estado”, comentó María Mercedes Coroy sobre su participación en Wakanda Forever.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marvel Studios (@marvelstudios)

La actriz guatemalteca, María Mercedes Coroy, asistió al estreno mundial de la entrega de Marvel Studios “Wakanda Forever” en Hollywood, California, este 26 de septiembre. La protagonista de “Ixcanul” y “La Llorona” desfiló con su hermoso traje típico en la alfombra lila.

“Hola mi gente de Guatemala, nos encontramos en Los Ángeles en el estreno de ‘Wakanda Forever’, muy orgullosa de poder estar aquí y representarlos, les mando un fuerte abrazo”, comentó en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, la actriz guatemalteca compartió varios momentos del evento, además agradeció al cineasta Jayro Bustamante y la Casa de Producción por todo el apoyo que le han brindado en su crecimiento profesional.

En “Wakanda Forever”, María Mercedes Coroy interpreta a la princesa Fen, mamá de Namor en su versión joven, personaje interpretado por el actor mexicano Tenoch Huerta. La cinta se podrá ver en cines a partir del 11 de noviembre de 2022.

Lee también: ►Grupo Cañaveral y Nelson Carreras se presentarán en Guatemala

(Visited 30 times, 30 visits today)

Publicidad