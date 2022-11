Georgina Rodríguez deslumbra con trasparencias en los Latin Grammy 2022

La novia de Cristiano Ronaldo dejó sus atributos a la vista con un sexy atuendo traslúcido a su llegada a Las Vegas.

Luciendo despampanante, Georgina Rodríguez deslumbró a todos a su llegada a Las Vegas, en el evento Person Of The Year, que se celebra previo a la ceremonia del Latin Grammy 2022.

La novia de Cristiano Ronaldo fue el centro de las miradas con su sensual vestido color celeste con detalles traslúcidos, de corte sirena, strapless, el mismo estaba repleto de pedrería que a sus vez combinaban a la perfección con las transparencias y su esbelta figura.

Algo que llamó la atención fue que, a pesar de ser una de las personas más esperadas de la noche, la modelo no sonrió.

Georgina reaparece luego de una dura semana para Cristiano, en la que el futbolista entró en confrontación directa con el Manchester United por sus declaraciones en una entrevista.

La imagen de Ronaldo fue retirada el miércoles del Old Trafford, mientras el jugador padecía una enfermedad, en la concentración con Portugal antes del Mundial.

Elma Aveiro era, hasta hace bien poco, la hermana más discreta de futbolista, ya que se limitaba a presumir en sus redes sociales de los logros profesionales del futbolista o de lo adorables que son sus cinco sobrinos.

Sin embargo, ha concedido ahora una entrevista a la cadena portuguesa TVI para desvelar algunos de los capítulos más destacados de su vida.

La respuesta que ha generado mayor repercusión ha sido una referente a la relación que le une estos días a Georgina Rodríguez, y ni siquiera ha tenido que ser verbalizada.

Al ser preguntada por el periodista Manuel Luís Goucha si le “gustaba Georgina”, Elma simplemente ha soltado una carcajada, aparentemente llena de sarcasmo.

Sus declaraciones no han hecho más que intensificar los rumores de que no tiene a su cuñada en muy buena estima.

“A todo el mundo le preocupa si me gusta o no Gio. Yo quiero a todo el mundo, incluso a los que no me quieren”, se puede leer en la bomba que ha soltado en su cuenta de Twitter.