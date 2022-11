Atacan a balazos a la actriz Denise Richards, exesposa de Charlie Sheen

Una fuente cercana a la pareja aseguró a People que el autor del disparo estaba siguiendo a la actriz.

La actriz Denise Richards vivió una situación de vida o muerte cuando el lunes, 14 de noviembre de 2022, se vio envuelta en un incidente de carretera que desembocó en disparos en el área de Chesterfield Square, al sur de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Afortunadamente, la intérprete resultó ilesa.

De acuerdo con el portal estadounidense TMZ, Denise Richards se dirigía a Popsicle Studio L.A. con su esposo, Aaron Phypers, en el asiento del conductor, quien estaba teniendo dificultades para encontrar lugar de estacionamiento, por lo que el conductor de atrás se fastidió rápidamente y les gritó mientras intentaba pasar frente a ellos.

Según las primeras versiones de lo sucedido, el esposo de la actriz dejó pasar al sujeto, quien disparó a su camioneta, golpeando la parte trasera del lado del conductor. Nadie resultó herido y la pareja siguió su camino hacia el set que ya esperaba a la estadounidense.

Denise Richards sufrió un momento de desconcierto ante el impacto de bala que recibió junto con su esposo, y de acuerdo con la publicación estadounidense, llegó sollozando al set de Los Ángeles. Alguien de producción vio el agujero de bala en el vehículo y llamó al 911. No está claro si llegó la policía o tomó un informe.

Luego de lo sucedido, siguió trabajando con normalidad durante 12 horas seguidas y su esposo Aaron se quedó con ella todo el tiempo. Al terminar de trabajar, un policía escoltó a la pareja de regreso a la autopista, dirigiéndose a casa luego de un día “terrorífico, según las declaraciones de la propia estrella de cine.

Thank you. I would never wish any harm on anyone. What I experienced yesterday with my husband,not that you care. Was the most terrifying situation I have ever been in. I’m sorry a shot didn’t graze my neck…asshole https://t.co/xWrAqvSeoa

— Denise Richards (@DENISE_RICHARDS) November 16, 2022